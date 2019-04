Suspicions de fraude à Neufchâteau: voici comment le clan Fourny aurait détourné les procurations

Dans l'affaire Fourny, c'est surtout le samedi 13 octobre, la veille des élections communales qui intéresse les enquêteurs. Dans un PV d'audition de police que la RTBF a pu se procurer, nous découvrons le témoignage d'un membre de la direction du home "Le Clos des Seigneurs". Ce sont les convocations des résidents de ce home qui auraient été détournées par le clan Fourny.

"Toutes les convocations n'ont pas été remises"

Pour mieux comprendre, il faut d'abord détailler le vote par procuration. Une personne âgée résidente d'un home qui ne peut voter (appelons-la "X"), peut transmettre une procuration à quelqu'un (appelons-la "Y"). Cette personne Y ne peut se trouver sur les listes sauf lien de parenté. Pour que le vote soit valide, la personne Y doit disposer de deux documents : la convocation électorale de X et la procuration de Y, soit deux documents différents.

"Lors des précédentes élections communales, des politiciens ont fait le tour des chambres des résidents (...), détaille ce membre de la direction du home. Ces politiciens étaient venus me trouver pour se faire remettre des convocations car ils disposaient de procuration. Suite à ces problèmes rencontrés lors des élections de 2012, nous avons décidé au sein du home de ne plus distribuer les convocations dans les chambres des résidents mais de les envoyer aux familles."

Néanmoins, "toutes les convocations n'ont pas été remises aux familles" affirme ce membre de la direction à la police. En effet, pour "6 ou 7 convocations", ces personnes étaient capables d'aller voter ou il a été impossible de les remettre à un proche. Bref, il restait 6 ou 7 convocations dans le home la semaine précédent le 14 octobre.

"Dimitri me dit qu'il vaut mieux me remettre les convocations"

Le membre de la direction du home avait donc pour mission de remettre les convocations non-utilisées à l'administration communale. Et c'est là que le clan Fourny serait entré en jeu, notamment à travers la conseillère CPAS de Neufchateau, Francine Bossicart, qui fait partie des inculpés. Celle-ci, en tant que conseillère CPAS a un clair lien de subordination avec le home, d'où les contacts entre la direction du home et Francine Bossicart.

Dans le PV d'audition, ce responsable du home détaille les échanges qu'il a eus avec Francine Bossicart. "Mme Bossicart ne voulait pas que je remette (les convocations) trop tôt, car elle m'a expliqué qu'à l'état civil, ils prenaient tous les convocations pour les mettre dans une enveloppe." Autrement dit, l'état civil aurait alors rendu impossible l'utilisation des 6 ou 7 convocations. Le responsable du home poursuit sa déposition. "Le samedi 13 à 18h36, j'ai reçu un message de Mme Bossicart sur Messenger : "Dimitri (Fourny) me dit qu'il vaut mieux me remettre les convocations. Il les remettra à la commune"."

Les convocations déposées dans une boite aux lettres personnelle

Le membre de la direction du home tente alors de déposer ces 6 ou 7 convocations chez Francine Bossicart le samedi 13 peu avant 19h, mais, en face du domicile de celle-ci se trouvent plusieurs membres de l'opposition. Yves Evrard, principal concurrent de Dimitri Fourny et plusieurs de ses colistiers, sont en effet "attablés à une terrasse". "Fais-moi signe demain (quand) je peux passer te les déposer", écrit-il alors à Francine Bossicart pour venir déposer ces convocations tôt le dimanche.

Finalement, ces convocations seront déposées dans la boite aux lettres personnelle de Francine Bossicart, le dimanche 14 octobre à 7h52, comme l'affirme cette personne dans sa déposition à la police.

Selon l'enquête, voilà comment les convocations de certains résidents auraient atterri dans le clan Fourny. Il fut ensuite possible de les distribuer parmi les proches de la liste de Dimitri Fourny "Agir Ensemble", pour que les voix des convocations reviennent à la liste de Dimitri Fourny.

"rdv 9h Merci"

Ce responsable du home est interrogée par la police dès le mardi 16 octobre, soit deux jours après les élections communales. Dans une audition ultérieure, elle raconte les pressions provenant du clan Fourny après son passage à la police. "J'ai vu après ma première audition que j'avais un tas d'appels en absence. Parmi ceux-ci, il y en avait un de Francine Bossicart. Je n'ai pas donné suite à son appel. Je vais manger tous les midis chez mes parents qui habitent Neufchâteau, et c'est de notoriété publique. Quand je suis arrivée chez mes parents, j'ai constaté la présence de Francine Bossicart. (...) Elle a tenté de savoir ce que j'avais dit. J'ai noyé le poisson et je n'ai rien dit."

Le membre de la direction du home continue. "Hier matin, à 7h39, j'ai reçu un texto très directif provenant du n° 0495****** me disant : "rdv 9h Merci". J'ignorais qui était l'auteur du message et après recherche dans mon GSM, j'ai compris que c'était Monsieur Dimitri Fourny."

23 personnes inculpées, 18 procurations irrégulières

Nous n'en saurons pas plus. D'un point de vue administratif, les élections du 14 octobre dernier ont été annulés et un nouveau scrutin sera organisé au mois de juin. D'un point de vue judiciaire, 23 personnes sont inculpées dont Dimitri Fourny, sa sœur, sa mère, sa femme, sa fille, son oncle, sa cousine ainsi que deux candidats de sa liste "Agir Ensemble", à savoir un actuel échevin et une actuelle conseillère CPAS, en la personne de Francine Bossicart.

Le parquet du Luxembourg les a inculpé pour faux en écritures et usage de faux; abus de confiance, avec la circonstance d'abus de faiblesse d'une personne en situation de vulnérabilité; ainsi que participation à une association de malfaiteurs.

Le dossier répressif fait état de 18 procurations émanant de résidents du home "Le Clos des Seigneurs" mais pour lesquelles il n'y a eu aucun contact entre le mandant et le mandataire; de même qu'au moins deux autres procurations avec le même grief mais étrangères au home.