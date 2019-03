Suspicion de fraude électorale: Dimitri Fourny demande à être auditionné, alors que l'enquête est terminée

Il était question que le député bourgmestre de Neufchâteau, inculpé dans une affaire de fraude électorale soit auditionné ce mardi par les enquêteurs. Le parquet d'Arlon explique que l'enquête est terminée, sans avoir entendu l'intéressé. Une situation assez exceptionnelle.

La magistrate de presse, Sarah Pollet explique que Dimitri Fourny "ne s’est pas présenté aux convocations et a sollicité le report de celles-ci. Aucune mesure de coercition n’étant possible en raison de l’immunité parlementaire de Monsieur Fourny, le juge d’instruction a dès lors clôturé son instruction et communiqué le dossier au Parquet, après avoir notifié les inculpations aux intéressés le 21 mars."

"Le juge d’instruction avait fixé comme date ultime d’audition le 19/03 et l’intéressé ne s’est pas présenté à cette date auprès des enquêteurs" explique encore le communiqué de presse.

Le député Dimitri Fourny, ex-chef de groupe CDH, a été en effet convoqué à deux reprises par la justice : la première fois, il était en vacances à l'étranger, la deuxième convocation, le 19 mars dernier, a coïncidé avec le chaos politique au parlement et la perte de majorité de la coalition MR-CDH.