Surpopulation carcérale : la Ligue des droits humains appelle à la libération de détenus

La Ligue des droits humains appelle le gouvernement à prendre des mesures pour réduire la surpopulation carcérale. La situation structurelle, aggravée par les mesures sanitaires et le manque de personnel pénitentiaire, nécessite des actions urgentes, au premier rang desquelles des "libérations pures et simples", réclame vendredi l'organisation dans un communiqué.

Le coronavirus a des conséquences particulièrement lourdes en prison : visites supprimées, arrêt des activités, enfermement en cellule 23 heures par jour, absentéisme des gardiens...

"Crise humanitaire"

Pour Marc Nève, président du Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP), la situation s'apparente à une "crise humanitaire".

"L'interdiction pure et simple des visites familiales viole de manière flagrante la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus", dénonce notamment la LDH.

Ces dernières semaines, plusieurs bourgmestres ont pris des mesures pour limiter la population au sein de leur prison.

Pour la Ligue, il faut aller plus loin, comme lors du premier du premier confinement, et procéder à des libérations anticipées et des interruptions de peines. Les autorités judiciaires doivent aussi moins incarcérer, recommande l'organisation.

"La volonté politique alliée à la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la justice peuvent permettre de remettre ou de maintenir en liberté des centaines de personnes sans que cela ne présente pas de danger en termes de sécurité", conclut la LDH.