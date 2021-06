Sûreté de l’Etat: quatre cents agents de renseignement recrutés d’ici 2024

L’entrée en service des nouveaux agents se fera étape par étape, 135 agents par année d'ici 2024, le temps de les former. Contrairement à d’autres institutions publiques, les renseignements ne peuvent se reposer sur un organe de formation extérieur. Ces engagements s’inscrivent dans le cadre d’un plan stratégique 2021-2024. D’autres investissements sont prévus, notamment dans le support informatique qui bénéficiera de 7,5 millions supplémentaires par an. Des efforts avaient déjà été consentis sous la législature précédente. "Il fallait retirer la prise de l’amateurisme", a souligné Jaak Raes.

Dans le cadre de son plan stratégique, la Sûreté se concentre sur une série de phénomènes, à commencer par le terrorisme et l’extrémisme. Elément nouveau, les agents du renseignement vont pouvoir utiliser des techniques plus offensives pour détecter les profils à risque en matière de terrorisme et d’extrémisme. Pratiquement, les agents du renseignement pourront faire usage de faux profils pour pénétrer des groupes secrets sur certaines plateformes cryptées et ainsi faire si nécessaire l’apologie d’idées extrémistes pour se rendre crédible auprès de leur cible. Un projet de loi a été approuvé en conseil des ministres le 28 mai. Si celui-ci est adopté il permettra d’utiliser ce type de méthode. Pour éviter les dérapages, ces techniques offensives du renseignement par des agents virtuels devront être placées sous le contrôle de la commission "BIM" présidée par un magistrat et dont la mission est de surveiller l’usage des méthodes particulières de recherche.