Sûreté de l’Etat : la crise du coronavirus mène à la polarisation de la société, amplifiée par "des campagnes de désinformation"

"Début 2020, personne n’aurait pu prédire qu’un virus appelé Covid-19 allait dominer toute la société en un rien de temps et que quelques mois plus tard, généralisation du télétravail oblige, les bâtiments d’une partie des institutions nationales, internationales et européennes seraient presque entièrement vides". Ces propos en introduction du rapport d’activité 2020 de la Sûreté de l’Etat par Jaak Raes, son administrateur général illustre les limites d’un service de renseignement. Même si sa mission est d’anticiper les menaces pesant sur la société, il reste une marge d’imprévisible face à laquelle l’on ne peut qu’être réactif. Certains s’y étant parfois mieux préparés que d’autres.

Des bouleversements inédits dans la conduite des services de l’État

La crise sanitaire n’a épargné aucun secteur de la vie sociale, par essence un virus ne tient compte d’aucune contingence humaine. Contrairement à une prise d’otage, aucune marge de négociation possible. Sans être expert, chacun peut imaginer en pareille situation la complexité des bouleversements à gérer pour ceux qui sont en charge de la direction opérationnelle des services de l’Etat. La publication du rapport de la Sureté en témoigne partiellement dans un document de synthèse de 34 pages.

Passer rapidement en phase de télétravail sur des réseaux sécurisés

La Sûreté de l’Etat comme la plupart des administrations n’a pas eu d’autres choix que de passer rapidement avec ses agents dans une formule de télétravail. garantir la continuité des échanges d’informations, via des réseaux sécurisés Avec une contrainte particulière par rapport à d’autres entreprises et services qui est de : "garantir la continuité des échanges d’informations, via des réseaux sécurisés". Difficilement concevable en effet de voir la Sûreté de l’Etat se faire pirater des données par nature classifiées. Paradoxalement les attentats terroristes de 2015 et 2016 ont eu comme résultat d’amener à investir 22,5 millions d’euros pour renouveler l’infrastructure ICT obsolète de la Sûreté, ce qui a grandement facilité l’adaptation des échanges lors de la crise du Covid : "Face à la révolution numérique, à la croissance explosive des médias sociaux et à l’échange d’informations toujours plus rapide, la Sûreté a dû rattraper son retard technologique pour atteindre un niveau similaire à celui des services de nos partenaires européens". L’accent a été mis principalement sur l’infrastructure, le stockage et les réseaux. Concrètement, une partie du matériel a été renouvelée : les ordinateurs du personnel et les serveurs ont été remplacés.

S’adapter sur le plan opérationnel, les réalités de terrain ont changé brusquement

Sur le plan opérationnel, il a fallu s’adapter rapidement pour maintenir les missions essentielles de la Sûreté. Rencontrer discrètement ses informateurs sur les lieux habituels qu’ils fréquentent est devenu du jour au lendemain un casse-tête à gérer. s’adapter aux nouvelles contraintes liées à la crise sanitaire De même en ce qui concerne les "cibles" qu’ils soient des religieux radicaux, extrémistes de droite ou de gauche, il a fallu s’adapter aux nouvelles contraintes liées à la crise sanitaire. Placer des caméras, organiser des filatures, prendre des photos lorsqu’il devient obligatoire de porter un masque sur le visage, prend des allures de missions impossibles. Le rapport nous apprend que le nombre de perquisitions et d’observations dans des espaces privés a diminué de manière significative alors que le traitement des données bancaires a lui augmenté.

2 images Jaak Raes Administrateur général de la Sûreté de l’Etat © Tous droits réservés

Une polarisation croissante de la société exploitée par les milieux radicaux

Jaak Raes l’indique, la collecte du renseignement sur le terrain demande des moyens qui sont fonction des réalités rencontrées : "le lockdown a créé une nouvelle donne : les extrémistes potentiellement violents – religieux ou idéologiques – ont eux-mêmes été affectés par cette mesure". de nombreuses théories conspirationnistes sur la Covid-19 ont été disséminées "En d’autres termes, le lockdown a aussi limité leur liberté de mouvement et les a condamnés à l’Internet". Ce qui ne les a pas rendus pour autant inoffensifs, ajoute le patron de la Sûreté : "La menace n’a pas disparu, mais au contraire, sa propagation s’est intensifiée. Via les médias sociaux, de nombreuses théories conspirationnistes sur la Covid-19 ont été disséminées. Même si le terreau était déjà présent, la pandémie s’est avérée être le parfait prétexte pour polariser davantage de groupes de population les uns contre les autres".

La crise sanitaire comme catalyseur à la désinformation

Un moindre volume d’activités en matière de vérification de sécurité

Un autre effet observé de l’impact de la crise sanitaire sur l’activité de la Sûreté concerne les vérifications de sécurité. Il s’agit d’examiner si la personne pour laquelle cette vérification a été demandée figure dans les bases de données du service. Ces demandes de vérifications de sécurité n’ont cessé d’augmenter année après année depuis les attentats de 2016. Or en 2020, ce nombre a chuté de 19,52% en raison de la pandémie. L’explication tient indique le rapport à ce "qu’il n’y a eu pratiquement aucun sommet européen, que le trafic aérien a été paralysé et que le nombre de demandes d’asile a fortement diminué en raison des restrictions drastiques en termes de mobilité".

Mieux assurer la protection du potentiel scientifique et économique du pays

Outre la désinformation et la propagation de théories conspirationnistes, l’année 2020 a également été marquée par les conséquences économiques de cette crise sanitaire. Avec observe le rapport que "de nombreuses entreprises, y compris celles des secteurs critiques, sont en difficulté, ce qui en fait des proies appétissantes pour les rachats hostiles par des acteurs étrangers". Ici encore, si la Sûreté de l’Etat est chargée dans ce cadre de veiller à la protection du potentiel scientifique et économique du pays contre l’espionnage et les interférences étrangères, elle lui manque un cadre législatif adapté indique le rapport, notamment pour permettre d’élargir ses possibilités de suivi (screening) des investissements directs étrangers. Un tel mécanisme étant déjà en place dans de nombreux pays occidentaux pour mieux protéger la créativité et l’indépendance des entreprises innovantes.

Aucune perspective positive, la désinformation ne s’arrêtera pas de sitôt

Le rapport mentionne que "la polarisation et l’insatisfaction dans notre pays ont désormais pris une telle ampleur que nous ne pouvons plus parler de phénomène temporaire. En 2021, notre pays restera toujours sous l’influence de la crise sanitaire pendant un certain temps, et les extrémistes de toutes sortes exprimeront donc leur colère, en ligne et en public, souvent attisée par des campagnes de désinformation menées par des acteurs nationaux et étrangers". A l’heure où ce rapport est diffusé, on ne peut que confirmer et d’ajouter sans trop de risques que la situation ne s’annonce pas meilleure pour 2022.