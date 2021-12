Différents points sont prévus lors de la séance de questions à la Chambre ce jeudi après-midi. Plusieurs parlementaires interpellent le ministre des Finances Van Peteghem sur la suppression de la fraude fiscale comme priorité dans le plan national de sécurité. De nombreux rappels des "leaks" qui démontrent l’ampleur de l’évasion fiscale sur le plan national et international ont été évoqués. Il est dès lors "incompréhensible" que ce point ne figure plus dans la liste des priorités pour la police et la justice. Et ce à un moment, où les moyens financiers de l’Etat sont cruciaux.

Le ministre Van Peteghem (Finance) a répondu que la lutte contre la fraude fiscale restera une priorité du gouvernement et qu’il n’est pas question de consacrer moins de moyens contre cette forme de délinquance. Des collaborations plus étroites sont prévues entre les services du fisc et les autorités judiciaires. Un avis partagé par la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden qui indique que la lutte contre la fraude fiscale reste une priorité du plan national de sécurité contrairement à ce qui se lit dans la presse ou sur twitter. Si des informations parviennent à la police par les services d'inspection fiscaux suite à des "leaks", il ne fait aucun doute que la police fera son travail a indiqué la ministre Verlinden. La police sera dotée pour cela des moyens nécessaires en personnel et sur le plan technique.

Plusieurs interpellations sur la situation du personnel soignant dans les hôpitaux, la pénurie d’infirmiers et la revalorisation de la profession seront adressées à Frank Van Den Broeck, vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

S’exprimeront à ce sujet les députés Sophie Rohonyi (DEFI), Catherine Fonck (cdH), Kathleen Depoorter (N-VA) et Sofie Merckx (PTB).