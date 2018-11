Dans le cadre de la visite d’État d'Emmanuel Macron en Belgique, un débat avec les étudiants de l'UCLouvain a été organisé avec le président français et le Premier Ministre Charles Michel à l'Aula Magna, à Louvain-la-Neuve.

Le thème est "Nous, demain, l'Europe", le débat portera donc sur les grands enjeux internationaux et questions européennes du moment. Ce sont principalement des étudiants en sciences politiques (relations internationales et administration publique), en droit, en histoire, en communication et en études européennes qui participent.