En raison de l'actualité, les traditionnelles questions orales sont remplacées à 14h par un débat consacré au coronavirus à la Chambre des Représentants. La Première ministre ministre Sophie Wilmès et les ministres de la Santé y participent. Aucun visiteur n'est admis dans les tribunes.

Les députés sont nombreux à poser des questions à la Première ministre concernant les mesures à prendre. Et tous semblent se réunir autour d'un point: la volonté de centraliser les décisions liées à la crise au niveau du fédéral.

Sophie Wilmès annonce qu'il n'est pas exclu que des mesures supplémentaires soient prises et communiquées. Un Conseil national de sécurité a été convoqué en fin de journée. "La question du timing est cruciale." Parmi les priorités, la Première ministre évoque la lutte contre propagation du virus mais aussi garantir la disponibilité du matériel médical, soutenir la recherche et créer un fond d'investissement pour l'économie. "Je vous rappelle que chacun et chacune d'entre nous, à son niveau, peut contribuer à limiter la propagation du virus en respectant des règles simples" précise-t-elle, avant de répéter les instructions comme se laver les mains ou encore se saluer sans contact physique.