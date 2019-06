C'est la rentrée à la Chambre des représentants : les 150 députés élus le 26 mai dernier sont invités à prêter serment, à "jurer d'observer la Constitution". Cette séance un peu particulière sera à suivre en direct vidéo sur cette page, à partir de 14h15.

Habituellement, une séance plénière de ce type est sans surprise : c'est un rite de passage, une cérémonie symbolique d'importance, mais à la portée politique limitée. C'est le député le plus âgé qui préside la séance (Patrick Dewael, de l'Open VLD), assisté des deux élus les plus jeunes, en l’occurrence la socialiste Mélissa Hanus (née en octobre 1993) et le Vlaams Belang Dries Van Langenhove (mai 1993). Et la présence de ce dernier, aux côtés du président de séance, sur le perchoir, gêne un paquet de députés, essentiellement francophones. La jeune socialiste a annoncé ne pas vouloir accompagner le belanger à la tribune. La co-présidente d'Ecolo, Zakia Khattabi, demande, elle, instamment que l'élu VB ne soit pas sur le perchoir, sous peine de ne pas prêter serment ce jeudi. "Un choix personnel, individuel (...) Aucun calcul, pas de show juste la fidélité aux convictions qui fondent mon engagement politique. Je ne demande à personne de comprendre ou de valider, juste de respecter" écrit la Bruxelloise dans plusieurs messages sur Facebook.

Triangle rouge

Les élus des partis francophones devraient arborer un triangle rouge, symbole aujourd'hui de la résistance aux idées menaçant les libertés fondamentales, hier triangle cousu sur les opposants politiques dans les camps de concentration nazis. A noter que les députés cdH exprimeront autrement que par ce triangle leur opposition aux extrêmes. Le Vlaams Belang dispose de 18 élus. C'est le troisième groupe le plus important, derrière la N-VA (33) et le PS (20).

Cette séance plénière pourrait donc très particulière...