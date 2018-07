Le gouvernement réuni en comité restreint est parvenu à boucler un accord dans la nuit de lundi à mardi. "Agreement" a tweeté le Premier ministre Charles Michel un peu avant 1h. Une conférence de presse a été organisée à 11h pour détailler les mesures.

L'accord inclut le budget 2019, le "deal pour l'emploi", l'indemnisation des coopérants d'Arco, à laquelle est liée la privatisation partielle de Belfius, ainsi que la venue d'un 4e opérateur mobile sur le marché des télécoms en Belgique.

"Deal pour l'emploi"

Au niveau de l'emploi, "il y a plus d'une vingtaine de mesures qui ont une vraie capacité de modernisation du marché du travail et avec l'ambition d'avoir des effets perceptibles le plus rapidement possible", a annoncé Charles Michel.

Le remplacement des F-16 ne fait en revanche pas partie de l'accord. "On suit la procédure", a-t-on commenté.