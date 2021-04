Dans le secteur de l'Horeca, les restaurants et cafés vont bien pouvoir rouvrir le samedi 8 mai et accueillir les clients en terrasse jusqu'à 22 heures. Quatre personnes par table seront autorisées, sauf pour les familles nombreuses. Une terrasse ne pourra accueillir qu’un maximum de 50 personnes.

Le Comité de concertation réuni ce vendredi se penche à nouveau sur les mesures liées au Covid-19. Au centre des discussions: la reprise de l'Horeca et de la culture. Cette réunion - qui regroupe certains décideurs du fédéral et des entités fédérées - doit principalement servir à "opérationnaliser" les mesures déjà prises.

Pour la suite, on attend toujours les décisions.

Le 8 mai, c’est aussi, en principe, la date d’entrée en vigueur du plan "Plein air". En plus des terrasses, ce plan doit permettre la reprise de toute une série d’activités en extérieur. Lors du précédent Comité de concertation, il a déjà été décidé que des événements culturels et événementiels pourront se ternir en extérieur avec un maximum de 50 personnes.

On sait que le secteur culturel ne se satisfait pas de cette norme. Il a déposé sur la table du gouvernement et du Gems, le groupe d’experts, un plan alternatif. Celui-ci propose un déconfinement progressif des lieux de culture, en fonction de l’évolution de la pandémie, de l’évolution de la vaccination et du nombre d’hospitalisations. L’idée serait d’adapter les règles sanitaires en fonction de la capacité des lieux et de leur équipement (renouvellement d’air, par exemple).

Dans son plan alternatif, le secteur culturel propose d’autoriser, à partir du 8 mai, des événements rassemblant 200 personnes à l’extérieur et 100 personnes à l’intérieur. Les ministres de la Culture, Bénédicte Linard en Fédération Wallonie-Bruxelles et Jan Jambon en Communauté flamande, soutiennent ce plan. Rappelons que certains lieux culturels ont déjà annoncé une réouverture dès le 30 avril, indépendamment des autorisations qui seraient ou pas accordées.

Le Comité de concertation devrait aussi valider le cadre défini mercredi par la conférence interministérielle (CIM) Santé concernant l’organisation en mai et juin prochains d’une trentaine d’événements-tests en Belgique dans les secteurs culturel, sportif et de la jeunesse.