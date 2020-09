Suivez en direct la commission santé de la Chambre de ce mardi 15 septembre

La commission Santé de la Chambre est réunie ce mardi depuis 10 heures afin d’aborder différentes questions. L’examen de diverses propositions de loi est au programme.

Après-midi, à partir de 14h15, la séance de la commission Santé est consacrée à un débat d’actualité, en présence de la ministre de la Santé, Maggie De Block.

La ministre devrait répondre à de nombreuses questions posées par les députés. Une quarantaine d’interpellations sont déjà programmées. Beaucoup concernent la crise sanitaire et la gestion de l’épidémie de Covid-19 en Belgique. Il sera ainsi, par exemple, question de l’efficacité de la bulle sociale face au coronavirus, du profil des patients hospitalisés en raison du Covid-19, des tests PCR chez les personnes contaminées et la mesure de quarantaine. On abordera aussi le traçage des contacts et la détermination de la source de contamination, la prise en charge des patients Corona de longue durée, le nombre de contamination et la lettre ouverte de médecins et de professionnels de la santé concernant le Covid-19, notamment.

En début de semaine, la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block avait fait part de son inquiétude face à l’augmentation du nombre de contaminations au Covid-19 en Belgique. Elle avait appelé au respect des mesures sanitaires en place.

Du côté du monde médical, des voix se font entendre. Les médecins généralistes sont débordés. Hier, des centres de dépistage, débordés, manquaient de matériel. Autant de points sur lesquels une réponse du politique est espérée.