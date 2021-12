Différents points seront abordés lors de la séance de questions à la Chambre ce jeudi après-midi. Plusieurs interpellations sur la situation du personnel soignant dans les hôpitaux, la pénurie d’infirmiers et la revalorisation de la profession seront adressées à Frank Van Den Broeck, vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

S’exprimeront à ce sujet les députés Sophie Rohonyi (DEFI), Catherine Fonck (cdH), Kathleen Depoorter (N-VA) et Sofie Merckx (PTB).