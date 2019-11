Suite des consultations: Sophie Wilmès, Gwendolyn Rutten et John Crombez reçus au Palais

Dans un contexte de négociations très difficile pour former un gouvernement fédéral, la Première ministre Sophie Wilmès (MR) était reçue par le Roi au Palais à 9h30. Elle est repartie peu après 10h, et a été suivie par la représentante des libéraux flamands, la présidente de l’Open-Vld Gwendolyn Rutten. Cette dernière a passé un peu plus d'une heure au Palais avant de quitter les lieux à 11h15. Ni elle ni Sophie Wilmès n'ont donné de commentaires. A 11h30, c'est au tour de John Crombez, le président du sp.a, d'être reçu.