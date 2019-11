Suite des consultations: les partis défilent au Palais

Dans un contexte de négociations très difficile pour former un gouvernement fédéral, la Première ministre Sophie Wilmès (MR) était reçue par le Roi au Palais à 9h30. Elle est repartie peu après 10h, et a été suivie par la représentante des libéraux flamands, la présidente de l’Open-Vld Gwendolyn Rutten. Cette dernière a passé un peu plus d'une heure au Palais avant de quitter les lieux à 11h15. Ni elle ni Sophie Wilmès n'ont donné de commentaires. A 11h30, c'est au tour de John Crombez, le président du sp.a, d'être reçu.

John Crombez (s.pa) - © Tous droits réservés A son arrivée, John Crombez a témoigné d'un "ras-le-bol" : "On en a un peu marre de constater que ceux qui ont les sièges n'avancent pas. Je préférerais que ça aille plus vite, et qu’on trouve une solution pour gouverner ce pays. J’en ai marre des communications qui sont plutôt électorales, et qui ne visent pas vraiment la recherche d’une solution". Il dit vouloir éviter un retour aux urnes. Mardi après-midi, le Roi poursuit les consultations avec le CD&V, Groen et Ecolo. A 13h30, Koen Geens (CD&V) a passé a franchi le seuil du Palais.

Les consultations du Roi ont repris car hier, il a rencontré les préformateurs PS et N-VA, Rudy Demotte et Geert Bourgeois, qui lui ont demandé d’être déchargé de leur mission. Le Roi a mis en délibéré sa décision relative à la mission des deux préformateurs. Le chef de l’Etat avait ensuite reçu le président du PS, Paul Magnette, puis son homologue de la N-VA, Bart De Wever. Le président socialiste a une fois de plus affirmé son refus de négocier avec les nationalistes flamands. Dans l'impasse, cette situation pourrait-elle aboutir à de nouvelles élections? En tout cas, le chef du groupe PS à la Chambre Ahmed Laaouej a affirmé mardi sur La Première que c'était une option qui n'était pas exclue. ►►► A lire aussi : La Belgique en régime de crise

Formation d'un gouvernement fédéral : est-ce que c'est fichu ?