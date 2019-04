Stratégie commune entre le fédéral et la Région wallonne pour défendre l'élevage bovin

Le ministre fédéral de l'Agriculture Denis Ducarme et le ministre-président wallon Willy Borsus accompagné des ministres régionaux René Collin (Agriculture) et Pierre-Yves Jeholet (Economie), ont présenté, jeudi matin dans une ferme du Namurois, leur stratégie commune destinée à défendre l'élevage bovin dont la valeur de production atteint, en Belgique, 1,1 milliard d'euros.

Confronté aux conséquences des différentes crises sanitaires mais aussi à l'évolution des habitudes de consommation, avec un recul de 25% de la consommation de viande bovine depuis 2010, le secteur bénéficie désormais de différentes mesures de soutien, passant notamment par la mise en place d'une indication géographique protégée pour le Bleu Blanc Belge ainsi que d'une charte Horeca visant à promouvoir les viandes bovines belges auprès des consommateurs, ont rappelé les ministres.

Sont également soutenus la création d'un label valorisant les produits et conscientisant les consommateurs sur l'impact environnemental de ce qu'ils mangent ainsi que l'étiquetage d'origine pour la viande bovine transformée et les plats préparés à base de viande bovine pour informer le consommateur sur la qualité de la production belge et privilégier la consommation locale, ont-ils ajouté.

Collaboration accrue

Parallèlement, la communication entre l'AFSCA (l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire), l'AWEX (l'agence wallonne à l'exportation) et l'APAQ-W (l'agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité) est encouragée, avec notamment la mise en place d'un programme d'actions concerté entre les trois organismes, tout comme la collaboration avec les abattoirs, passant par un recensement de l'ensemble des normes à respecter ou encore par le renforcement des moyens de contrôles afin de prévenir les fraudes dont les éleveurs sont eux aussi victimes.

Le fédéral et la Région s'engagent en outre à "travailler activement" à la levée des embargos russes et chinois "en activant tous les leviers possibles" ainsi qu'à réformer le droit économique afin que les agriculteurs puissent être mieux armés contre les abus de certains acteurs de la chaîne agroalimentaire et mieux protégés dans les accords commerciaux, ont poursuivi les ministres.

Une attention particulière est également accordée à l'encadrement, avec, entre autres, un renforcement de la cellule 'petits producteurs' de l'AFSCA et un soutien accru aux coopératives agricoles tandis que la concertation de la chaîne 'viande bovine' va être relancée.

Enfin, en matière d'exportations, les actions offensives sur les marchés 'ouverts' seront poursuivies, l'AWEX ayant notamment mis un focus sur la viande bovine dans son programme d'actions 2019.

Le secteur bovin représente 16% de la valeur totale de la production agricole belge. La filière crée des emplois non seulement en amont, mais aussi en aval, notamment sur la partie découpe et transformation. Pour la Wallonie, il génère ainsi 9.100 emplois en amont et sur la production agricole, 2.700 emplois en aval et 700 dans la distribution.