Dossier des F-35: Steven Vandeput a "l'impression d'être une cible"

Ce mercredi matin, un document sur le choix des F-35 issu du cabinet du ministre de la Défense Steven Vandeput (N-VA) a été transféré, par un vent favorable, aux rédactions du Standaard et de la VRT. Suite à cette fuite, le ministre réagit.

"C'est un document en préparation de la vision stratégique. Ce fil rouge pour la politique de défense jusqu'en 2030 est la seule chose qui compte. Tout le reste est nul et non avenu. Il y en a déjà eu des dizaines avant ça. Ce dossier est la preuve que j'ai fait le choix d'un marché ouvert. Ces documents n'ont rien de particulièrement important." Ce dernier fait dire au sp.a que le choix pour les F-35 de Lockheed Martin en remplacement des F-16 est arrêté depuis longtemps.

"Je suis une cible"

Loin d'être le premier rebondissement dans l'affaire des remplacements des F-16, Steven Vandeput a l'impression "d'être une cible". Il ajoute : "C'est un jeu politique, mais le plus important c'est que la Défense soit l'assurance de notre sécurité internationale. Il faut se demander si on en veut de cette assurance. Moi j'ai décidé de l'avoir et de la restaurer."

Enfin, le ministre de la Défense confirme que la fuite vient bel et bien de son cabinet et qu'il sait d'où elle part. Cependant, il ne la mentionnera pas.