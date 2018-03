Steven Vandeput défend la procédure pour l'acquisition de drones Sky Guardian

Le ministre de la Défense, Steven Vandeput, a justifié mercredi la procédure d'achat d'Etat à Etat qu'il a proposé au gouvernement pour l'acquisition de quatre drones MALE (moyenne altitude, longue endurance) américains de type Sky Guardian, des engins destinés à des missions de reconnaissance, mais susceptibles d'être armés.

L'achat de ces appareils (deux systèmes comptant chacun deux drones) sur étagère est prévu dans la "vision stratégique" dessinant les contours de l'armée belge à l'horizon 2030 approuvée en juin 2016 par le gouvernement, a-t-il rappelé en commission de la défense de la Chambre en réponse à des questions de plusieurs députés échaudés par des informations parues dans la presse.

M. Vandeput a présenté ce dossier, d'un montant estimé à 226 millions d'euros, fin janvier au comité ministériel restreint, qui ne l'a pas approuvé, souhaitant davantage de mise en concurrence entre les appareils proposés.

Il s'agit, outre du Sky Guardian de l'entreprise américaine General Atomics Aeronautical Systems Inc's (GA-ASI), du Heron TP du groupe israélien Israel Aerospace Industries (IAI) et du Hermès 900 d'une autre firme israélienne, Elbit Systems - qui ne répond toutefois pas aux exigences militaires en terme de vitesse et d'altitude, selon le ministre.

Dissimulation d'informations?

Il a souligné mercredi que le débat au sein du gouvernement portait sur la procédure, alors que le journal 'De Morgen' a fait état vendredi dernier de la dissimulation d'informations de la part de l'état-major dans ce dossier, comme pour le remplacement des F-16 -, ce que M. Vandeput a contesté en défendant "ceux qui font de leur mieux pour préparer un dossier".

"Il y a une proposition de procédure de ma part pour un achat de gouvernement à gouvernement" de l'appareil américain en tenant compte du fait que plusieurs pays européens utilisent, en plus des Etats-Unis, le drone MQ-9 dans ses versions A et B, a-t-il dit, assurant que l'on n'était pas encore au stade de la commande.

Certains députés d'opposition, comme Wouter De Vriendt (Ecolo) et Marco Van Hees (PTB), ont critiqué le choix d'un appareil américain, "le plus lourd et le plus cher" et susceptible, moyennant une nouvelle décision gouvernementale, d'être armés de bombes et/ou de missiles, Georges Dallemagne (cdH) réclamant un débat plus large sur cette nouvelle manière de faire la guerre à distance.

M. Vandeput leur a répondu qu'il n'était "pas sûr" que le Sky Guardian soit le plus cher et que l'achat de ces drones MALE potentiellement armés était prévu à la fois dans la "vision stratégique" et dans la loi de programmation militaire adoptée l'an dernier par le parlement.

Il n'y a actuellement pas de drone MALE européen, le programme européen en cours se trouvant toujours au stade de la planche à dessin. Et seuls trois candidats - un américain et deux israéliens - ont répondu à la demande d'informations (en jargon "Request for information", RFI) formulée par l'état-major de la Défense, a-t-il souligné.

Il a aussi présenté aux députés un tableau reprenant les pays utilisateurs de drones MQ-9 A et B Reaper construits par GA-ASI: les Etats-Unis avec plus de 200 appareils, le Royaume-Uni qui disposera d'une bonne trentaine de drones dans les deux versions, la France, l'Italie et l'Espagne alors que les Pays-Bas envisagent aussi d'en acquérir quatre.

Le ministre a enfin assuré que des négociations étaient possibles avec les Etats-Unis sur le prix et sur la participation de l'industrie belge à ce programme d'armement.