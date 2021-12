Steven De Keyser est le nouveau CEO de la Sabam

La Sabam a un nouveau CEO, Steven De Keyser, qui prend ses fonctions ce mercredi, annonce la société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs dans un communiqué. Le nouveau capitaine a une bonne connaissance de "la gestion collective et porte un intérêt tout particulier au secteur créatif et culturel".

"J'ai hâte d'entamer ce challenge", déclare l'intéressé, cité dans le communiqué. "Je constate que la mission de la Sabam est encore trop souvent mal comprise, voire pas du tout, par l'opinion publique. Je souhaite veiller à ce que nous comprenions encore mieux ce que nos membres attendent de nous et à faire en sorte que la Sabam se fasse entendre d'une voix claire dans tous les débats qui intéressent ses actionnaires."

Après une formation en tant que juriste, Steven De Keyser a entamé sa carrière au barreau de Bruxelles. Il a ensuite rejoint le monde de l'entreprise à Bruxelles puis Londres et Paris. Il est passé par Arthur Andersen & Co (aujourd'hui Deloitte), puis le bureau d'avocats DLA Piper, où a exercé la direction journalière de la branche européenne.

Il a ensuite été CEO du bureau de brevets et de marques Gevers. En 2019, il a pris la tête de la société de gestion Reprobel, qui a fusionné par la suite avec Auvibel.