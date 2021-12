Steve Bakelmans est condamné à la réclusion à perpétuité pour l'assassinat et le viol de Julie Van Espen

Le jury de la cour d'assises d'Anvers a condamné ce mercredi Steve Bakelmans (41 ans) à la prison à perpétuité pour l'assassinat et le viol de l'étudiante Julie Van Espen (23 ans), originaire de Schilde.

Il écope également d'une mise à disposition du tribunal d'application des peines de 15 ans et d'une période de sûreté de 20 ans.

Le jury et la cour n'ont retenu aucune circonstance atténuante. La défense leur avait demandé de tenir compte de la jeunesse difficile de Steve Bakelmans. Ils ont plutôt suivi la réquisition du ministère public, même s'ils ont réduit la période de sûreté à 20 ans, contre 25 ans demandés.

Le jury avait déjà déclaré coupable Steve Bakelmans hier à l'issue d'une délibération qui a duré un peu plus de quatre heures.

Pour le jury, il y a eu préméditation dans le chef de l'accusé, et il s'agit donc d'un assassinat. Il a aussi souligné le fait que l'homme avait violé la jeune femme avant de la tuer.

Le quadragénaire, sans-abri, dormait depuis un certain temps sous un pont enjambant une piste cyclable à Merksem. Ce soir-là, quand il a remarqué l'étudiante en relations internationales, il l'a fait tomber de son vélo. Durant l'enquête et ensuite lors du procès, Steve Bakelmans a avoué avoir asséné plusieurs coups de poing au visage de la victime pour qu'elle se taise. Il a déclaré qu'il l'avait traînée jusqu'à l'endroit où il dormait, l'avait partiellement déshabillée et l'avait ensuite violée.

Plus d'informations à suivre.