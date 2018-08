Stéphane Pauwels défend son innocence dans le home invasion de mars 2017

La défense de l'animateur Stéphane Pauwels a fait valoir jeudi après-midi que l'inculpation dont il fait l'objet relative à un home invasion commis en mars 2017 ne vise en aucun cas sa présence sur le lieu des faits, ni l'exercice de violence de sa part. Ses avocats, Me Sven Mary et Me Romain Delcoigne, précisent qu'il ne s'agit pas même d'une hypothèse d'enquête.

Sa défense rapporte que Stéphane Pauwels espère que l'instruction s'achèvera rapidement afin de lui permettre de démontrer, dans les meilleurs délais, son innocence, qui reste présumée à ce stade. Aucune autre information ne sera communiquée par l'intéressé ou par ses avocats afin de respecter la discrétion requise par l'instruction en cours.

Stéphane Pauwels a été inculpé mercredi du chef de coauteur de vol à l'aide de violence, la nuit, en bande, avec armes et véhicules utilisés en lien avec un home invasion commis à Lasne en mars 2017. La victime, un ami du propriétaire, a été ligoté par trois hommes masqués, dont un était armé. Le propriétaire était l'ancien compagnon de l'amie de l'époque de Stéphane Pauwels. Cette dernière, interpellée lundi, a également été inculpée ce jeudi du chef de coauteur avec une autre personne.