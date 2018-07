Stéphane Moreau quitte la présidence du comité de direction de Resa, en application du décret GRD. Resa, c'est le gestionnaire de réseau gaz et électricité. Ceci est encore une suite du scandale Publifin.

Le Parlement wallon impose désormais de séparer les activités non-commerciales des autres. Resa a donc été séparé de Nethys. Mais Stéphane Moreau s'accrochait, nous ont confirmé plusieurs membres du conseil d'administration, arguant que lui et son équipe de direction sont les meilleurs connaisseurs de l'entreprise et du marché. Il vient d'accepter de s'en aller, lui, Bénédicte Bayer et aussi Pol Heyse, le directeur financier, tous les trois présents à plusieurs étages dans Nethys.