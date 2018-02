Stéphane Moreau est toujours le big boss de Nethys

Le conseil d’administration de Finanpart qui s’est tenu lundi soir n’a pas décidé de se débarrasser de Stéphane Moreau. Pas encore. Par contre, Finanpart va cesser d’exister. La société holding sera absorbée par l’intercommunale Publifin.

Interrogée sur l’avenir de Stéphane Moreau au sein de la structure liégeoise, la présidente du CA de Finanpart, Stéphanie de Simone n’a pas répondu directement à la question : "Nous avons pris des décisions qui vont nous permettre de reprendre le contrôle du groupe, donc la disparition de Finanpart. Nous allons également revoir la convention qui lie Publifin et Nethys, nous allons également demander au conseil d’administration de Nethys de revoir les délégations de pouvoir qui sont attribuées à l’heure actuelle au comité de direction et nous allons renforcer l’équipe de management de Publifin."

Traduisez : si des morceaux de Nethys sont vendus et sortent du groupe, ils pourraient être vendus avec le patron à leur tête, à savoir Stéphane Moreau, qui trouverait donc là une porte de sortie.

Stéphane Moreau devrait toujours être en place ce mardi soir

Reste qu'à ce jour, rien n'est décidé et que ça ne réjouit pas l'administrateur Ecolo Marc Hody. "Je suis écœuré, et même un peu triste de voir à quel point certains peuvent aller de déclaration en déclaration (disant que) ‘Il faut que Moreau parte, il faut le licencier, faute grave’, etc. et, ce soir, rien. Je vous assure que cela ne me rassure pas."

Ce mardi matin à 10h, c'est le conseil d'administration de Nethys qui se réunit. Un point qui demande le départ de Stéphane Moreau a été mis à l'ordre du jour, par l'administrateur cdH. En principe, cette réunion aboutira au même résultat que celle de lundi. Et Stéphane Moreau devrait toujours être en place ce mardi soir.