Statut, droits d'auteur, chômage temporaire: DéFi dépose une proposition de loi pour répondre à "l'urgence" artistique

Le secteur de la culture attend des mesures concrètes. - © 1001slide - Getty Images

L'invité de Matin Première: François De Smedt - Déconfinement politique - 19/05/2020 Après l’union sacrée pour cause d’urgence sanitaire, le politique aussi se déconfine. Des consultations informelles en vue d’un nouveau gouvernement Fédéral ont bel et bien repris. Mais pour certains, on ne peut pas se permettre d’attendre jusque-là pour relancer une machine socio-économique plus qu’ébranlée par le Coronavirus. Pour Défi, certaines réformes doivent déjà être mise en chantier, comme la redéfinition du statut d’artiste. Pour autant, la gestion de la crise devra-t-elle aussi faire l’objet d’une évaluation par le Parlement ? Et quand ? On en parle avec François DE SMEDT, le prés