Stages et camps d'été : des précisions attendues ce vendredi après-midi

L’été approche et beaucoup de parents et d’organisateurs de stages et camps de vacances attendent toujours une décision les concernant. Pourront-ils organiser leurs stages et camps ? Dans quelles conditions ? Va-t-on vers une interdiction ? Des réponses devraient tomber ce vendredi après-midi.

Pas encore d’information sur la nature de ces décisions, ce que l’on sait par contre, c’est qu’un comité de concertation réunissant les différents gouvernements du pays se réunit pour parler notamment de ce sujet. Une communication est attendue dans la foulée.

Il faudra s’adapter

Chez Les Scouts, les 62.000 jeunes affiliés à la fédération attendent des nouvelles avec impatience. Quelques 1700 camps devaient être organisés cet été alors les responsables de la fédération tentent tout de même d’anticiper un peu les choses, comme l’explique Adrien Mogenet, animateur fédéral : "On savait qu’une décision devait tomber d’ici la fin du mois, donc nous attendions cela avant de transmettre des directives aux unités. Par contre nous avons réfléchi à différent scénario pour voir comment nous adapter, par exemple, si on doit gérer des mesures d’hygiène, s’il faut plus de nettoyages, du matériel supplémentaire. On réfléchit aussi au fait que cela pourrait passer par une limitation du nombre de participants aux activités. Ce qui est sûr, c’est que si les camps ne sont pas interdits, ils n’auront pas lieu de façon normale, qu’il faudra s’adapter."