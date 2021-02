Stages, entrainements, camps: que peuvent réellement faire les jeunes finalement durant la semaine de congé de Carnaval?

L'arrrêté concernant les mesures jeunesse a finalement été publié le 29 janvier.

Son grand principe? Des activités autorisées sous la surveillance d'un encadrant, par bulles de 10 maximum. Et pour les plus de 13 ans, obligatoirement à l'extérieur. Avec une dérogation importante pour la semaine de congés: des groupes de 25 seront autorisés pour les enfants jusqu'à 12 ans.

Mais il reste des questions, auxquelles nous essayons de répondre.

Les enfants doivent-ils choisir une et une seule activité?

Contrairement à ce qu'on présageait, la limitation à "une seule activité par enfant" n'apparait pas dans le texte de loi. Les autorités ne peuvent pas fixer une règle contraignante à propos de la pratique d’une seule activité par enfant car les contrôles sont impossibles.

C'est donc un souhait des autorités, pas une obligation: les dirigeants des différents niveaux de notre pays s’en remettent donc au civisme des parents.

Une équipe de 11 footballeurs peut-elle s'entrainer avec l'ensemble du groupe?

Non. Un maximum de 10 personnes jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis, encadrants non-compris, peuvent assister aux activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur. Il n'y a donc plus de différence .

Si l'équipe regroupe plus de 10 jeunes, il faut donc des entrainements séparés. Attention: les personnes rassemblées dans le cadre de ces activités, doivent rester dans un même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d'un autre groupe. Les groupes formés doivent donc

Des entrainements sportifs non-professionnels peuvent seulement avoir lieu pour des participants jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis. Seul un membre du ménage des participants peut assister à ce type d’entrainements.

Mes filles de 10 et 14 ans peuvent-elles suivre leurs cours de danse?

Oui, pour la plus jeune, non, pour la plus âgée. Pour les jeunes de plus de 13 ans, ces activités sont obligatoirement organisées à l'extérieur. Pour les enfants jusqu'à l’âge de 12 ans accomplis ces activités sont, "dans la mesure du possible, organisées à l’extérieur". Mais les activités intérieures ne sont donc pas formellement interdites.

Le prof peut-il montrer les mouvements en touchant les élèves?

C'est à éviter. L'arrêté rappelle les règles de base pour les encadrants: "Les encadrants respectent, dans la mesure du possible, les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne et sont obligés de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu."

Qui peut participer à un stage ou un camp et quand?

Uniquement les plus jeunes, et seulement pendant la semaine de congé de carnaval.

L'arrêté précise que pour les stages ou autres camps pendant les vacances de carnaval, une dérogation est prévue: "un maximum de 25 enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, encadrants non-compris, peuvent assister aux activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, qui se déroulent du 13 février 2021 au 21 février 2021 inclus, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur".