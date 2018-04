Stade National: Les Diables arrivent à Gosselies !

Le coup de sifflet final de la saga "Stade National" a ENFIN été donné. Tard dans la soirée de samedi, dans un lieu inconnu du grand public, le politique et le sportif ont trouvé un terrain d’entente, et pas n’importe quel terrain: l’ancien site de Caterpillar !

C’est que le site de Gosselies à Charleroi regorge d’avantages: 100 hectares de terrain modulables à souhait, près de 3.000 places de parking d’ores et déjà construites, la proximité d’autoroutes et, surtout, cet aspect non négligeable que nous livre Alain Courtois, lui-même qui soutenait le projet bruxellois : "Aucun chemin vicinal, vous imaginez l’aubaine?! Je souhaite bonne chance à mes collègues de Charleroi pour booster ce projet."

Ouf! Pas de chemin vicinal cette fois, mais bien une toute nouvelle enceinte qui sortira de terre en 2022. Le stade remplira tous les critères requis par l’UEFA et sera multifonction. "Pour les matchs de foot, on pourra accueillir jusqu’à 60.000 personnes et les tribunes seront modulables selon les événements" annonce un Medhi Bayat pas peu fier, après avoir facilité les discussions entre la région et l’Union Belge. D’ailleurs pour l’homme fort des Zèbres, plus que l’arrivée en Hainaut d’un stade cinq étoiles, c’est surtout la conservation du site, de son histoire carolo, qui est importante: "Notre plus grande fierté est l’incorporation à l’intérieur de l’enceinte de la fameuse boule Caterpillar. C’était important de garder un souvenir du passé. Et puis, elle ferait office de magnifique flamme olympique. Les Jeux à Charleroi, c’est un vrai projet."

Scandale en Flandres ?

Dans quatre ans, Gosselies accueillera donc tous les matchs officiels des Diables Rouges. Autant dire qu’avec le centre d’entrainement de Tubize, la Wallonie deviendra le centre névralgique du football belge. Et cela fait forcément grincer quelques crampons du côté néerlandophone, notamment ceux de Stefan Cornelis (Open VLD): "C’est la Wallonie qui finalement reçoit ce projet.. enfin "reçoit"… faut voir comment tout ça va être payé . Je suis bien curieux de voir tout le financement de ce projet." Bref, on est pas loin de ressortir du sac ces bons vieux maillots communautaires, pour une partie qui sent très fort les prolongations. Avec l’espoir que l’arbitre Michel gère au mieux la situation…

De toute manière, le choix de Gosselies est arrêté et cela va très bien au nouveau Wallon qui monte, le patron de l’aéroport de Charleroi (et des Lacs de l’Eau d’Heure), Jean-Jacques Cloquet. "Voir le stade arriver à quelques centaines de mètres, c’est évidemment une opportunité énorme pour l’aéroport. Et puis en tant qu’ancien joueur pro, ça me fait forcément quelque chose."

Fin avril, l’aéroport s’apprête à ouvrir son premier long courrier entre Charleroi et Hong Kong. Pour l’occasion, son terminal sera modifié, avec notamment un accès VIP. L’arrivée du Stade National dans 4 ans va pousser Jean-Jacques Cloquet à de nouveaux investissements: "À vol d’oiseau, le site de Caterpillar n’est qu’à 800 mètres. Donc une passerelle va être construite, il y aura même des pass vol+match+hôtel qui seront proposés."

Le site et la date sont donc connus. Reste un grand mystère, le nom du stade.

Une idée ?