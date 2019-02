"Stabilité, prospérité et innovation" au menu des réformateurs réunis en congrès à Namur

Le MR était réuni en congrès ce dimanche matin à l’université de Namur. Un congrès sous le signe du passage de témoin entre Olivier Chastel et le nouveau président du MR, Charles Michel. L’émotion était palpable lorsque Charles Michel a remercié l’ancien président du MR. Olivier Chatsel a eu droit à une « standing-ovation ».

Dans son discours, Charles Michel a salué le travail de tous les ministres MR à la Région et au Fédéral. Les libéraux ont mis en avant leur bilan au fédéral et au sud du pays avec le N°1 wallon, Willy Borsus à l’Elysette depuis l’été 2017. Les Bleus entendent également poursuivre leurs réformes au fédéral.

Engagements de campagne

Charles Michel a ensuite pris la parole avec sa double casquette de Président du MR et de Premier ministre d’un gouvernement en affaires courantes. A la tribune, il a donné la tonalité de la campagne en insistant sur trois axes. « Les trois engagements que nous allons porter au travers de ce programme précis avec le souhait d’assumer demain une capacité d’influence positive sur le cours des choses : la stabilité et la robustesse de notre pays et de nos Régions, la prospérité au service de la cohésion sociale et de la réussite dans cette bataille pour le climat et cette volonté d’innovation d’être un pays entreprenant et tourné vers l’avenir. »

Climat et pouvoir d’achat

Charles Michel a également fait allusion à la thématique climatique. Pour le Premier ministre, il faut lutter contre le réchauffement climatique. « Il faut vivre mieux mais cela ne doit pas se faire en entamant le pouvoir d’achat. »

Enfin, Charles Michel a conclu son intervention devant l’assemblée en citant Winston Churchill : « Il n’y a qu’une seule réponse à la défaite : c’est la victoire. »