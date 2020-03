Soutien financier européen contre le coronavirus : à cause de la N-VA, la Belgique s’abstient

La Belgique s’est bien et bien abstenue hier lors du vote, au Conseil européen, des mesures visant à débloquer 37 milliards d’euros pour aider les 27 États membres à lutter contre le coronavirus.

Pour être tout à fait précis, ces mesures concernant les régions, chez nous, c’est la Wallonie qui a dû s’abstenir au nom de la Belgique, en raison d’un désaccord entre les trois régions. Notre pays a été le seul pays à ne pas voter en faveur de cette aide. Ce n’est pas tout à fait une surprise.

Déjà au Parlement européen

La semaine dernière, au Parlement européen, ces mesures d’aide ont été soumises au vote, et approuvées. Ce document montre que lors du vote du texte C9-0083/2020 (le petit nom du texte de soutien technique), le parlementaire tchèque Ivan David du groupe politique "Identité et Démocratie" (extrême droite) a voté contre.

Quatre autres élus se sont abstenus : l’Estonien Jaak Madison (ID) et les trois élus N-VA : Geert Bourgeois, Assita Kanko et Johan Van Overtveldt. On notera donc que les trois élus Vlaams Belang, qui appartiennent au groupe ID, ont soutenu ce texte.

"Un scandale"

Comme souvent avec les nationalistes flamands, pour une question communautaire. Selon ce document, la Belgique recevra dans un premier temps, sans devoir rembourser, 37 millions d’un premier fonds dit de "cohésion". Le principe de ce fonds de cohésion, c’est qu’il vient d’abord en aide aux zones moins avancées économiquement. Cet argent, explique la Commission, doit servir uniquement pour l’achat d’équipement hospitalier, des masques, etc.

Sur ces 37 millions, environ 16 millions iront à la Wallonie, 4,3 à Bruxelles, 9,6 à la Fédération Wallonie-Bruxelles et seulement 6,5 millions à la Flandre."Un scandale" pour le ministre-président flamand, le N-VA Jan Jambon.

Les nationalistes flamands auraient préféré une autre clé de répartition, basée non pas sur les principes du fonds de cohésion mais plutôt tenant compte du taux de contamination au virus (ce 31 mars, la Flandre représente 59% des cas).

Comme l’explique Geert Bourgeois, "en Italie, c’est la prospère Lombardie qui a besoin de soutien. La solidarité ne doit pas nous empêcher de réfléchir." Le gouvernement flamand en ce compris le CD&V, selon le député européen N-VA Johan Van Overtveldt, a refusé que la Belgique vote positivement.

Notre pays a donc dû s'abstenir. Le vote positif des 26 autres États membres permettra tout de même aux mesures d’être activées. Elles entrent en vigueur ce 1er avril.