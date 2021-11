Soupçons d’extrémisme : 11 perquisitions dans des casernes de la Défense et au domicile de militaires

La police judiciaire fédérale de Charleroi mène ce mercredi plusieurs perquisitions visant des militaires soupçonnés de liens avec l’extrême droite, selon les éléments recueillis à plusieurs sources par la RTBF. Les enquêteurs cherchent à savoir si les suspects ont enfreint les lois réprimant le racisme, les appels à la violence ou encore le terrorisme par leurs comportements ou leurs écrits. Les perquisitions ont eu lieu dans 3 casernes de la Défense, au sud et au nord du pays, ainsi qu’au domicile privé de 8 militaires.

Selon nos informations, les casernes de Florennes, Saint-Trond (école des sous-officiers) et Oud-Heverlee reçoivent la visite des policiers fédéraux. Sollicité par la RTBF, le parquet fédéral confirme que 11 perquisitions sont menées mais ne souhaite pas dévoiler d’autres éléments sur les investigations en cours pour l’instant.

Les casernes de Florennes, Saint-Trond et Oud-Heverlee perquisitionnées

Au mois de mai dernier, l’affaire Jurgen Conings a mis en lumière la proximité de certains militaires avec l’idéologie d’extrême droite. Inscrit dans la banque de données de l’OCAM (Organe de Coordination pour l’analyse de la menace) comme "extrémiste de droite, potentiellement violent", Jurgen Conings s’était enfui avec des armes dérobées à la caserne de Bourg-Léopold. Il était suspecté de vouloir perpétrer une attaque terroriste. Finalement retrouvé mort par suicide, son cas a été considéré comme le révélateur de manquements graves dans le suivi de la Défense et de son service de renseignement (SGRS) en matière d’extrémisme.

Serge Lipszyc, le président du comité R qui contrôle les services de renseignement, a récemment évoqué une forme de complaisance à l’égard de l’extrême droite : "Si Jurgen Conings s’était appelé Mustafa, je pense que les choses se seraient passées autrement" a-t-il affirmé dans un entretien au Magazine "Wilfried".

En 2006, la police avait déjà visité plusieurs casernes

Dans la foulée de l’affaire Conings, plusieurs militaires présumés extrémistes ont été écartés préventivement de l’armée. Fin octobre, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder expliquait dans les journaux du groupe Sudpresse* que ces personnes avaient, " quasi toutes, retrouvé leurs habilitations de sécurité " après vérifications des services de renseignement. La ministre ajoutait cependant que des enquêtes étaient toujours en cours, concernant d’autres militaires, au niveau du SGRS et des services judiciaires.

Ce n’est pas la première fois que la Défense est confrontée à l’idéologie extrémiste de droite. En septembre 2006, des perquisitions avaient déjà visé plusieurs casernes. A l’époque, la justice ciblait des personnes "ouvertement racistes, antisémites et négationnistes" réunies dans le groupuscule BBET (Bloed-Bodem-Eer-Trouw), soit "Sang-Terre-Honneur-Fidélité ". Tomas Boutens, le leader, avait été condamné à cinq ans de prison pour la diffusion d’une idéologie violente et pour la préparation d’attaques visant à déstabiliser le pays. Ne faisant plus partie de l’armée, Tomas Boutens avait exprimé son soutien à Jurgen Conings en mars dernier lors de sa cavale.