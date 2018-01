Soudanais torturés: les Verts dénoncent l'absence de débat contradictoire sur le "mensonge" de Francken

Pour le groupe Ecolo-Groen à la Chambre, le Premier ministre Charles Michel "fait tout sauf mettre les points sur les i" en se limitant à appeler, via Facebook, à la nuance dans le dossier des retours de ressortissants soudanais vers Khartoum. En omettant d'évoquer dans ce dossier la retenue d'informations par le secrétaire d'État Theo Francken, au détriment du Premier ministre, Charles Michel démontre son "absence totale de leadership" dans le gouvernement, estime le député Kristof Calvo.

Le Premier ministre "se contente de recycler la communication de la N-VA. N'estime-t-il pas problématique d'avoir été informé erronément par son secrétaire d'État?", se demande le député écologiste.

Kristof Calvo fustige également le choix de Charles Michel de communiquer unilatéralement via Facebook alors que l'opposition demande depuis dix jours un débat au parlement sur ce dossier. "Michel se tait depuis dix jours et communique à présent via les réseaux sociaux. Son appel à la nuance et à la retenue est juste mais le problème à cet égard trouve sa source dans son propre gouvernement", commente Kristof Calvo.

Enfin, le député Ecolo-Groen voit dans cette affaire une question de respect des droits de l'Homme. Il souhaite entendre du gouvernement qu'il n'y aura plus de mission d'identification organisée avec la collaboration du régime sanguinaire d'Omar el-Béchir.

Pas un mot sur les mensonges de Theo Francken

Son collègue Jean-Marc Nollet a réagi dans le même sens sur Twitter. "Pas un mot sur les mensonges de Theo Francken", a-t-il constaté à la lecture de la communication du Premier ministre. Pas de débat parlementaire non plus avant le 11 janvier alors que l'opposition le demande depuis le 22 décembre, souligne-t-il.