Sortie du nucléaire : nouvelle réunion du kern mercredi soir

Le Conseil des ministres restreint (Kern) se réunira à nouveau demain/mercredi à 19h00 autour de la sortie du nucléaire en 2025, a appris Belga. Une précédente réunion lundi n’avait pas permis au dossier d’aboutir.

Le gouvernement est sous pression sur cette question depuis un certain temps déjà, d’autant plus que le MR continue de s’opposer catégoriquement à une sortie complète du nucléaire.

Les cabinets ministériels devront clarifier un certain nombre de questions techniques et juridiques, selon une source, "pour continuer à avancer structurellement dans le sens d'une décision". Assurer la sécurité d'approvisionnement et le contrôle des prix à partir de 2025 reste "'l'unique objectif".

Le Kern se retrouvera donc à nouveau mercredi, après le Comité de concertation (qui regroupe des représentants du gouvernement fédéral et des entités fédérées) sur le coronavirus, pour une nouvelle tentative d’accord. La réunion devrait débuter à 19h00.