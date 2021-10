Sortie du nucléaire : les centrales à gaz des Awirs et de Vilvorde vont recevoir des subsides

Ce dimanche à 14h, les principaux ministres du gouvernement fédéral De Croo se sont retrouvés pour discuter nucléaire. Ils ont reçu d’Elia, gestionnaire du réseau électrique, un rapport sur le résultat des enchères (CRM) pour lesquelles les grands opérateurs électriques ont rentré des dossiers pour proposer des énergies alternatives : Résultat ? Deux nouvelles unités de centrale à gaz aux Awirs et à Vilvorde auraient droit à des subsides.

CRM est l’abréviation du "mécanisme de rémunération de capacité", voulu par le gouvernement fédéral. Ce document prépare la sortie du nucléaire (en fermant les 7 réacteurs du pays entre fin 2022 et 2025 ou en en gardant 2 ouverts, c’est encore à déterminer). Cette stratégie prévoit de nouvelles mesures qui garantissent la sécurité d'approvisionnement du pays à long terme.Elia, le gestionnaire du réseau électrique, a proposé par enchères aux producteurs d’électricité intéressés de rentrer des dossiers pour l’octroi de subsides destinés à aider à construire de nouvelles centrales à gaz qui procureraient de nouvelles capacités de production d’énergie qui viendraient remplacer le nucléaire.

L’idée est d’assurer la sécurité en approvisionnement du pays. Les projets les plus rentables et les moins onéreux recevront des subsides. Dans ce cas-ci, deux centrales à gaz sont concernées : l’une en Wallonie (aux Awirs, province de Liège) et en Flandre (Vilvorde, Brabant flamand).

Les acteurs traditionnels et de nouveaux acteurs du marché ont participé à cette enchère et 40 projets ont été retenus. Ensemble, ils représentent une capacité de 4.447,7 MW. Des unités existantes s'y trouvent à concurrence de 56%, des batteries pour 1%, la gestion de la demande pour 7% ainsi que deux nouvelles unités pour 36%, soit les unités de Vilvorde et des Awirs (Liège) qui fourniront respectivement 796,25 MW et 805,35 MW.