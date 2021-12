Sortie du nucléaire: décider une sortie du nucléaire sur la base d'un rapport serait une faute, selon Georges-Louis Bouchez

Trop d'incertitudes subsistent encore sur la sortie du nucléaire, estime le président du MR, Georges-Louis Bouchez, à la suite du rapport fourni par l'administration. A ses yeux, décider sur cette base, serait une "faute".

La Direction Energie du SPF Economie a remis un rapport au gouvernement sur la sécurité d'approvisionnement après la sortie du nucléaire en 2025 et l'impact sur les prix. Sur Twitter, le libéral francophone se dit "déçu et inquiet" par le résultat. Il déplore notamment que le seul scénario de la fermeture complète des centrales ait été étudié et non celui de la prolongation de deux centrales, une option laissée ouverte par l'accord de gouvernement. Selon lui, il manque aussi des informations sur le prix ou l'effet sur le climat des émissions de CO2 des centrales au gaz qui doivent compenser partiellement le nucléaire.