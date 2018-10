Sophie Wilmès: "Tous les partis traditionnels se tassent. Là où le MR perd une voix, le PS en perd deux"

Le MR a-t-il vraiment pris une "tôle" aux élections communales et provinciales ce dimanche, comme l'a déclaré Boris Dilliès à Uccle? Est-il dans le déni de cette défaite?

Tout en reconnaissant un tassement, Sophie Wilmès, ministre du budget, avait tendance dans Matin première à adopter l'attitude du Premier Chales Michel et à relativiser cette défaite électorale: "On a analysé les résultats et on a constaté que l'entièreté des partis classiques se tasse. Au niveau des provinces, quand le MR perd une voix, le PS en perd deux!"

Elle reconnaît pourtant deux éléments: "Ce qui est vrai, c'est que dans les grandes villes, on a eu moins de votes. Et que partout où on a pu mettre le MR dehors, il y a eu une coalition des gauches pour mettre le MR dehors".

Mais pas question d'incriminer Didier Reynders pour un manque d'investissement dans la campagne en région bruxelloise: "On a tous fait campagne, on a tous battu le pavé, il y a parfois des particularités communales, et puis le fait qu'on n'ait pas su mieux performer. Pourquoi? Ca, on doit l'analyser et on va le faire".

Il n'y aurait donc selon la ministre ni risque de relance de la guerre des clans, ni à revoir le positionnement des réformateurs: "Ce travail a été fait en 2016, on a revu toute l'idéologie du MR, avec l'entièreté de la base. Nous n'avons pas perdu notre boussole. Ce qu’on doit faire c’est mettre plus en évidence les parties de notre programme qui ont un impact sur la société. Nous insistons beaucoup sur le travail en tant que moyen d'émancipation, mais nous devons aussi insister sur le trajet pour le travail, la famille autour du travail,...."

Rien à voir avec l'Italie

La ministre est évidemment aussi revenue sur l'article du journal 'De Tijd' affirmant que le gouvernement fédéral recevrait prochainement une lettre de la Commission européenne lui expliquant que son budget 2019 serait recalé.

"C'étaient des rumeurs et on s'est rendu compte que que ce n'était absolument pas le cas. A l'instar de l'année dernière, il semblerait que nous recevions une lettre pour nous demander des clarifications, ce qui n'est pas anormal, puisque nous avons mis en place des réformes structurelles et que nous demandons à la Commission, comme c'est prévu dans le Traité, de pouvoir en tenir compte".

De là à mettre la Belgique dans le même sac que l'Italie et de faire de nous un des membres du "Club Med", qui ne respecte pas l'orthodoxie budgétaire, il y a un gouffre selon Sophie Wilmès: "L'Italie a remis un projet de budget qui fait que d'année en année, le déficit se creuse alors que chez nous, la tendance est complètement inversée".

La ministre a rappelé que ce budget était en ligne avec le pacte de stabilité présenté en avril: "On a dit qu’on assumait ce choix de parfait équilibre entre assainissement budgétaire et relance économique".

Quant à un éventuel retour à l'équilibre budgétaire en 2020, elle botte en touche: "Entre-temps il y aura des élections, et ce budget 2020 devra être programmé et exercé par le prochain gouvernement. Mais je peux vous dire que si nous on était arrivé avec un déficit de 0,7% au lieu des 3% qu'on a connus, ça aurait été beaucoup plus facile pour nous".