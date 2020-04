Sophie Wilmes s'adresse aux Belges : "Il y aura un avant et un après covid-19"

Dans une allocution adressée aux Belges ce dimanche, la Première ministre Sophie Wilmès s’est voulue à la fois grave et rassurante. Un maître mot, il faut garder le cap des mesures prises jusqu’à présent, qui commence à montrer leurs effets. Mais aussi avoir conscience, que nous entrons dans une crise qui va durer. Une crise où "il y aura un avant et un après Covid-19".

"Des données encourageantes", mais trop tôt pour se réjouir

Depuis quelques jours, on voit les effets des mesures de confinement faire leur effet, explique Sophie Wilmès. "Les experts s’accordent à dire que les effets de nos efforts sur l’évolution du virus en Belgique se font ressentir. On le voit clairement dans plusieurs indicateurs comme le rythme de propagation du virus ou le taux de doublement des lits occupés dans nos services hospitaliers".

Des mesures qui jusqu’à présent donc, permettent d’éviter la saturation des hôpitaux et de ralentir la force de propagation du coronavirus.

Mais il est trop tôt pour se réjouir. "Malheureusement, nous savons qu’après le pic de transmission, viennent les hospitalisations et bien trop souvent les décès. Les annonces des semaines à venir seront donc encore très éprouvantes, je le crains. Malgré cela, plus que jamais, nous devons tous persévérer", annonce, grave, la Première.

Garder les règles de distanciation sociale

C’est le message que continue de marteler Sophie Wilmès. "Nous devons impérativement continuer à respecter les règles difficiles de confinement et distanciation sociale, y compris durant cette période de retour du beau temps", dit-elle. Des règles de confinement qui pourraient, "être reportées au 3 mai. En tout état de cause, nous continuerons ce travail d’évaluation semaine après semaine. Cette échéance, comme vous le savez, pourrait être reportée au 3 mai. En tout état de cause, nous continuerons ce travail d’évaluation semaine après semaine", a-t-elle rappelé.