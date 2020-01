Sophie Wilmès (MR) : "Malgré les affaires courantes nous voulons montrer que nous continuons à travailler"

Depuis le Forum économique de Davos, Sophie Wilmès, Première ministre, répond ce mercredi aux questions de "Matin Première". La première journée du Forum économique mondial de Davos s’est clôturée mardi soir avec la Belgian Power Reception, une soirée destinée à vendre les atouts belges à l’étranger. Le Roi et la Reine étaient présents tout comme de nombreux chefs d’entreprises belges mais aussi de (futurs) investisseurs étrangers. L’occasion pour Sophie Wilmès de vendre le plat pays, porte d’entrée vers l’Europe et ses 500 millions de consommateurs.

Quid des affaires, avec un gouvernement en affaires courantes ?

"A Davos, il n’y a pas que des dirigeants politiques et économiques. Il y a aussi des ONG, la société civile, le monde académique… C’est une ruche qui se rencontre ici pour échanger des idées et moi je suis là pour représenter la Belgique", explique la Première ministre qui insiste : "Malgré les affaires courantes nous voulons montrer que nous continuons à travailler, l’économie continue à fonctionner, nous sommes toujours focalisés dans l’intérêt des Belges à travailler avec les entreprises. On sait en Belgique et en dehors du pays que nos institutions sont fortes et que l’économie continue à tourner malgré ce gouvernement en affaires courantes".

Rencontre avec Alibaba

L’arrivée annoncée d’Alibaba à Liège fait craindre une arrivée massive de produits chinois sur notre marché, mais Sophie Wilmès tempère : "Nous nous sommes rencontrés hier et nous avons abordé avec eux plusieurs aspects, comme les créations d’emplois directs mais aussi indirects. Cela va créer un tissu économique qui va permettre autour de ce centre de logistique de recevoir des marchandises à distribuer en Europe, mais aussi de faire partir des produits européens en Chine. En Belgique nous ne faisons pas que du chocolat, nous avons aussi des produits, des designers de talent, et c’est cette mise en avant que je voudrais bien voir opérationnalisée rapidement".

Si la Première ministre accepte les critiques environnementales à ce projet, elle insiste cependant sur le fait que "la Belgique est une petite économie ouverte sur le monde, l’une des plus ouvertes. Pour la première fois l’an dernier nous avons importé plus que nous avons exporté, cela explique en partie la diminution de notre croissance et nous avons besoin de doper nos exportations pour faire en sorte que la Belgique se tienne bien économiquement".

L’appel des jeunes pour le climat à Davos

Sur la présence des jeunes dont Greta Thunberg à Davos, la Première ministre commente : "C’est l’heure du réalisme, il faut écouter ces jeunes et transformer ces difficultés en opportunités. C’est l’objectif du green deal européen et c’est porteur de croissance. La Belgique doit saisir cette chance".

En amont de ce Forum, le traditionnel rapport d’Oxfam a à nouveau dénoncé une concentration grandissante des richesses et une explosion des inégalités dans le monde, Sophie Wilmès a souhaité les rencontrer "Davos c’est pour réfléchir à la société de demain et les ONG sont importantes dans cette réflexion".

Mercosur

Le gouvernement wallon a fait sa rentrée politique, et il était question de l’accord commercial du Mercosur, l’accord de libre-échange conclu entre le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay et l’Union européenne. Ces pays acceptent de s’ouvrir à nos industries (voitures, produits chimiques et pharmaceutiques, marchés publics…) en échange de l’exportation massive de leur viande bovine. Ce qui irrite et inquiète le gouvernement wallon et son ministre-président, Elio Di Rupo qui souhaite répondre par la négative à ce projet d’accord.

Sophie Wilmès explique prudemment que "c’est une compétence partagée, pour le gouvernement fédéral cet accord est toujours à l’étude. C’est un accord qui est négocié depuis très longtemps, mais c’est vrai qu’au niveau agricole, il y a encore des grosses questions dont dans la production de viande de bœuf. Nous analysons ce texte en faisant attention à notre agriculture et à la qualité des produits qui seront importés".

Gouvernement provisoire

Paul Magnette, le président du PS, avait déjà évoqué la piste d’un gouvernement provisoire en juin dernier, quelques semaines après les élections. A ses yeux, "si cela peut aider à sortir de la crise actuelle, on peut faire un gouvernement provisoire limité dans le temps et sa composition". Pour le président du PS, "cela reste tout à fait possible. C’est peut-être la seule manière de sortir de la crise".

Pour Sophie Wilmès, "il est toujours intéressant de penser à un plan B, mais le plan A reste pour moi d’actualité à ce stade. Qu’on m’explique pourquoi on serait capable de former un gouvernement provisoire alors qu’on pourrait en avoir un de plein exercice".