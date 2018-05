Sophie Wilmès: le déficit 2017 sera plus faible que ce que prédit la Commission

Les derniers chiffres à la disposition du gouvernement situent le déficit structurel 2017 à -0,86% du PIB, alors que la Commission européenne l'estime quant à elle à -1,3%, a relevé jeudi la ministre fédérale du Budget, Sophie Wilmès, après la diffusion des prévisions économiques de printemps de l'exécutif européen.

Selon la Commission, en 2017, le déficit nominal se situerait bien à -1% du PIB comme annoncé par le gouvernement fédéral. Quant à la variation de chiffres sur le déficit structurel, "il est connu que l'approche de la Commission européenne diffère de celle des États membres, également en ce qui concerne le passage du nominal au structurel", a indiqué Mme Wilmès (MR) dans un communiqué.

"L'assainissement budgétaire est concret et constatable en Belgique"

"Par le passé, nous avons constaté que les chiffres belges étaient systématiquement plus proches de la réalité que ceux de la Commission européenne", fait valoir la ministre. "Quoi qu'il en soit, je retiens surtout que la Commission européenne confirme un fait indéniable: l'assainissement budgétaire est concret et constatable en Belgique".

La ministre se félicite aussi de "la tendance baissière bien marquée de la dette publique", qui se rapproche de la barre symbolique des 100% en 2019, une limite qui n'a plus été atteinte depuis 2010. Mais "le travail est loin d'être terminé au regard du cadre budgétaire imposé par les traités européens", reconnaît-elle.

Notre croissance se rapproche de celle de la zone Euro

Quant à la croissance, elle est estimée à +1,8% en 2018, par rapport à +1,7% en 2017. "Notre croissance se rapproche de celle de la zone Euro, qui est elle-même une moyenne 'dopée' par les effets de rattrapage des États membres qui ont le plus souffert de la crise et par des effets de convergence des pays qui en sont membres depuis peu."

A ses yeux, un indicateur beaucoup plus pertinent est la récupération et l'amélioration du niveau de PIB réel par rapport à 2008. "Et là - il suffit de lire le dernier rapport annuel de la Banque nationale -, on voit que la Belgique fait bien partie des pays qui ont le plus performé dans ce domaine", a-t-elle conclu.