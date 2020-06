Sophie Wilmès : "Entamons un parcours de recherche, de vérité et de mémoire"

À l’occasion de l’inauguration d’une stèle à la maison communale d’Ixelles, non loin du quartier Matongé, la Première ministre Sophie Wilmès a prononcé un discours qui était attendu. Certains s’attendaient à voir la cheffe du gouvernement fédérale présenter des excuses en bonnes et dues formes, après les "profonds regrets" du roi Philippe ce matin. Mais sans surprise, il n’en a rien été. La Première ministre, comme le souverain, appelle à mieux appréhender le passé et cela passera par la commission parlementaire "vérité et réconciliation". Pour Sophie Wilmès, "en 2020, nous devons être en capacité de regarder ce passé partagé avec lucidité et discernement. Un passé également empreint d’inégalité et de violence vis-à-vis des Congolais. Comme pour d’autres pays européens, l’heure est venue pour la Belgique d’entamer un parcours de recherche, de vérité et de mémoire. Tout travail de vérité et de mémoire passe d’abord par la reconnaissance de la souffrance. Reconnaître la souffrance de l’autre."

La Première ministre en appelle à un débat "approfondi et contradictoire, impliquant les différentes composantes belges et nos partenaires congolais, un débat mené sans tabou, avec sincérité et sérénité."