Sophie Wilmès défend les masques du fédéral : "Ils ont été testés en laboratoire, et répondent aux recommandations de l'OMS"

Plusieurs questions étaient adressées cet après-midi en séance plénière de la Chambre, à la Première ministre concernant "la saga des masques", les 18 millions de masques commandés par la Défense, des masques qui seront distribués à la population à partir de ce lundi 15 juin.

"Ces masques sont conformes"

Ces masques, lavables à 30 degrés, sont conformes, répond la Première ministre, "ils contiennent une couche anti-bactériologique, ils ont été testés en laboratoire, et ils répondent aux recommandations de l’OMS".

Plusieurs députés mettent en doute la conformité de ces masques, parce qu’ils ne sont lavables qu’à 30 degrés, ce qui, disent-ils, est insuffisant face au Covid 19, alors que depuis le début, on dit qu’il faut les laver à 60 degrés.

D’autres s’interrogent encore sur les délais, le déconfinement a débuté le 4 mai, mais les masques ne seront disponibles que le 15 juin. Enfin, ces masques sont emballés par 5 mais ne contiennent qu’un seul mode d’emploi.

"Les masques, une compétence des Régions"

Sophie Wilmes reconnaît que "la livraison a été difficile", mais elle rappelle les circonstances et les contraintes, comme la pénurie mondiale. "Toutes les décisions que nous avons prises en ce moment de crise l’ont été avec à cœur la protection de notre population". Elle rappelle "que 71 millions de masques chirurgicaux et 5 millions de masques FFP2 ont été distribués dans le secteur des soins de santé, que les stocks stratégiques comprennent 14 millions de masques chirurgicaux et 3,3 millions de masques FFP2".

La Première ministre se défend : le gouvernement fédéral "a décidé d’apporter sa pierre à l’édifice parce que, il s’agit, le port du masque, d’une mesure de prévention, et la prévention en Belgique est assurée par les régions et ce n’est pas une compétence du gouvernement fédéral".

Ce que contestera ensuite le député François De Smet, président de DéFI, en rappelant l’Arrêté Royal, "qui a fait passer notre pays en phase fédérale de crise suite à la pandémie". "Il faudra en tout cas clarifier ce point", a-t-il conclu.

Sophie Wilmes qui annonce que les 12 millions de filtres, à mettre dans les masques en tissus, et promis par le gouvernement fédéral, ont été livrés aux villes et communes qui sont chargées de les distribuer.