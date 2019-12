Sophie Wilmès citée par le prestigieux "Time" dans les 28 "premières" historiques de 2019

Après avoir intégré le top 100 des femmes les plus puissantes au monde du magazine Forbes, notre Première ministre Sophie Wilmès est distinguée parmi les 28 "premières" du magazine Time cette fois.

"En une année marquée par la division, les femmes du monde entier ont fait avancer le monde - et beaucoup ont marqué l'histoire, brisant les plafonds en verre de longue date pour devenir des "premières" dans leurs domaines" écrit ainsi le magazine.

La libérale belge figure ainsi aux côtés de Ilhan Omar et Rashida Tlaib, les premières femmes musulmanes à siéger au Congrès, Nancy Pelosi, la première femme à être réélue présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Laura Yeager, la première femme à diriger une division d'infanterie de l'armée ou encore Brigid Kosgei, la première femme à courir un marathon en moins de 2 heures et 15 minutes.

Sophie Wilmès est elle évidemment nommée comme première femme Première ministre de la Belgique. "En octobre, Sophie Wilmès a pris ses fonctions de première femme Premier ministre de Belgique, à la tête d'un gouvernement intérimaire dans un pays politiquement divisé, écrit le Time. Originaire d'une famille politique à Bruxelles, elle est entrée en politique en 2000 en tant que conseillère locale, avant de devenir membre du Parlement en 2014, ministre du budget un an plus tard et a été nommée Première ministre cette année. La Belgique est dans une impasse politique depuis les élections de mai, comme les négociations pour former une nouvelle coalition sont au point mort".