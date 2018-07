Sommet de l'Otan: des embarras sont prévus à cause de la manifestation contre Donald Trump

Des embarras de circulation sont à prévoir ce samedi le long du parcours de la manifestation pour la paix et contre le président américain Donald Trump, qui viendra à Bruxelles de mardi soir à jeudi pour un somet de l'Otan, avertit la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles.

La plateforme "Trump not Welcome" organise samedi à Bruxelles une manifestation contre la venue du président américain. Les organisations qui en font partie entendent demander aux leaders belges et européens de ne pas s'inspirer de la vision du monde de Trump.

Le rassemblement se fera dans les environs de la gare du nord à partir de 14h00 et le départ est prévu vers 16h00. Le cortège passera notamment via le quai de Willebroeck, la place Sainctelette, la petite ceinture à côté du canal, la rue Antoine Dansaert, le quartier des quais, pour revenir, via le boulevard Roi Albert II, à la gare du nord, détaille la police bruxelloise. Elle prévient dès lors que des embarras de circulation sont à prévoir autour de ce parcours. La dislocation de la manifestation est prévue vers 19h00.