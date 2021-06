Sommet de l’Otan : Alexander De Croo se dit "satisfait", les Etats membres ont plaidé pour un "renforcement de la consultation politique"

Les Etats membres ont discuté de l’agenda 2030, avec comme élément principal, le "renforcement de la consultation au niveau politique", explique le Premier ministre. "Les années précédentes, on a vu trop souvent que certains partenaires prenaient des décisions par rapport à la sécurité qui n’étaient pas en consultation et que clairement, ça affaiblit un partnership comme l’Otan", regrette-t-il.

Lors du point presse, le Premier ministre a rappelé que l’Otan est "un partenariat de sécurité, de valeur pour la démocratie comme le respect des droits humains". Un partenariat qui a ses obligations, comme le précise l’article 5 du traité de l’Atlantique Nord : lorsqu’un des Etats partenaires est attaqué, les autres doivent le soutenir. "Les Etats-Unis ont été très clairs, de leur point de vue, c’est l’élément le plus important, et on peut compter sur eux", affirme Alexander De Croo.

La question de la sécurité et plus particulièrement des menaces contre la démocratie, a été évoquée. "Plusieurs pays ont mentionné que l’érosion de la démocratie dans le monde est probablement l’une des plus grandes contraintes pour les pays partenaires de l’Otan", conclut Alexander De Croo. Il a également été question de cybersécurité, après les récentes attaques qui ont frappé l’Europe et les États-Unis.