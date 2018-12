Sommes-nous face à un nouvel antisémitisme ?

La dernière enquête de nos confrères du Vif/L’Express est consacrée au " nouvel antisémitisme ". Un constat, les actes antisémites sont toujours bien présents. En France et aux États-Unis, ils sont en augmentation. En Belgique, les chiffres officiels ne montrent pas la même chose. Mais le contexte international est là. L’attaque de la synagogue de Pittsburgh, le meurtre de Mireille Knoll en France, la prise d’otage de l’Hyper Cacher de Paris ou encore l’attentat contre le musée juif de Bruxelles le prouvent. La haine des juifs est-elle en train de muter, d’emprunter des nouveaux chemins ? C’est l’avis de plusieurs associations de lutte contre l’antisémitisme qui jugent qu’aujourd’hui l’antisémitisme se répand via de nouvelles formes. En particulier, la diabolisation d’Israël. C’est le sens de la définition de l’antisémitisme définie par l’IHRA (Alliance internationale pour le mémoire de la Shoa). Ainsi le fait de diaboliser Israël, de remettre en cause son existence, de présenter le pays comme une " entreprise raciste ", de l’accuser d’inventer la Shoa sont des éléments du " nouvel antisémitisme " ainsi défini. Mais cette définition fait débat. Elle serait attentatoire à la liberté d’expression. Peut-on encore critiquer Israël sans se faire accuser d’antisémitisme ?

