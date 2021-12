Sols pollués en région anversoise : les travaux de terrassement de l’Oosterweel mis à l’arrêt

Les travaux de terrassement dans le cadre du chantier de la liaison Oosterweel sont suspendus à la suite de l’arrêt du Conseil d’État rendu mercredi, indique jeudi la société Lantis, gestionnaire du chantier. Lantis (ancienne BAM – Société de gestion Anvers mobile) "examine quand et comment ces travaux pourraient reprendre".

Le Conseil d’État a invalidé mercredi en extrême urgence les rapports techniques que suit Lantis pour les travaux d’infrastructure dans la zone Linkeroever, la jonction du même nom et le Scheldetunnel (tunnel sous l’Escaut), dans le cadre du chantier de l’Oosterweel, le bouclage du ring d’Anvers.

Ces travaux consistent entre autres à déplacer les sols pollués aux PFAS (liés à l’entreprise 3M) dont on a beaucoup parlé ces derniers mois.

"Nos travaux sont toujours réalisés avec le souci de l’environnement et de la santé publique", a réagi jeudi Luc Hellemans, directeur général de Lantis. "Dans les prochains jours et semaines, nous allons examiner avec nos experts comment nous pouvons respecter l’arrêt rendu." On ne sait pas encore quel sera le retard accumulé avec ce nouveau contretemps.