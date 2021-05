Soins de santé et la Boum 3: les manifestations animeront Bruxelles samedi

Le rassemblement pour un réinvestissement d'ampleur dans les soins de santé organisé par le mouvement "La santé en lutte" samedi à 15h place de l'Albertine à côté de la gare centrale à Bruxelles a été autorisé, ce qui n'est pas le cas des événements European Demonstration for Freedom & Democracy et la Boum 3, prévus à compter de la même heure au bois de la Cambre, a indiqué vendredi en début d'après-midi le Cabinet du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close, à la suite d'une réunion en fin de matinée avec la police.

C'est l'absence de garantie au niveau du respect des règles sanitaires qui a motivé le refus d'autoriser les mobilisations au bois de la Cambre, selon la porte-parole du bourgmestre, Wafaa Hammich. Elle précise que la police a par contre pu travailler en bonne entente avec les organisateurs du rassemblement pour une revalorisation du système de santé.

La police a prévu un dispositif

Le nombre de manifestants autorisés et leur répartition n'ont pas été précisés, de même, de manière plus générale, que l'ampleur du dispositif policier qui sera mobilisé. "La police a prévu un dispositif, c'est-à-dire du personnel et des moyens, pour encadrer toutes activités qui sont planifiées sur le territoire", a précisé Ilse Van de keere, porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles.

Des DJ mixeront samedi à compter de 16h une programmation pour faire la fête, en live à la radio Vibration, qui sera diffusée sur 107.2FM et entre autres au bois de la Cambre. Un porte-parole du collectif L'Abîme, qui organise La Boum 3, explique vouloir réitérer cette expérience musicale sur les ondes tous les samedis soir afin de permettre à tout un chacun de faire la fête en de multiples endroits jusqu'à retrouver le droit de se rassembler et jusqu'à la réouverture des boîtes de nuit et des festivals.

L'European Demonstration for Freedom & Democracy appelle par ailleurs à dénoncer les restrictions sanitaires, jugées liberticides.