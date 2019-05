SMS, réseaux sociaux, la propagande un jour d'élection est-elle bien légale ?

Suite à l'immense de la série, les producteurs ont décidé de sortir un ULTIME épisode de la série ce 26 mai ! Et la surprise pourrait bien être au rendez-vous ! Et les fans devraient avoir des surprises...

Et le candidat MR de souhaiter « une belle journée à tous, et un bon vote », non sans arrière pensée. Alors, est-ce légal de la part de M. Coomans de Brachène de communiquer un jour d'élections ? Le porte parole du SPF Intérieur, Koen Schuyten, est sur ce point catégorique: « la seule interdiction pour les candidats c'est de distribuer des tracts autour et dans les bureaux de vote, la propagande par SMS ou sur les réseaux sociaux ne fait, elle, pas l'objet d'une règlementation. »

En l'absence d'un texte relatif à l'usage des SMS et réseaux sociaux en période de prudence, les candidats ont le champ libre. Si la technique peut paraître intrusive, elle n’est pas illégale. Seule contrainte pour le ou la politique qui écrit au citoyen, lui permettre de se désabonner, simplement et rapidement, sans même avoir à se justifier.