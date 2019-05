Le vice-premier ministre et ministre de l’emploi Kris Peeters invite la direction et les syndicats de Skeyes à se réunir autour de la table dans les plus brefs délais afin d’arriver à un accord.

« Les passagers et les entreprises, dit le ministre, ne peuvent pas faire les frais de ce conflit social ».

Le ministre Kris Peeters souligne encore que les conciliateurs sont toujours disponibles pour la poursuite de la médiation, comme cela a été le cas au cours des mois précédents.