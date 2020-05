Simplification administrative : la Cour des comptes étrille la politique fédérale

En Belgique, le concept de simplification administrative n’a pas été assez développé, ni transposé en objectifs étayés et coordonnés. Conséquence : l’Agence pour la simplification administrative manque de capacité d’action, d’autant qu’elle est pénalisée "par un soutien réglementaire et politique insuffisant", estime la Cour des comptes dans un audit transmis au parlement.

La politique fédérale de simplification administrative est fondée sur une approche axée sur les économies à réaliser en réduisant les charges des entreprises pour, ensuite, élargir son groupe cible aux citoyens et à l’administration elle-même et, enfin, se focaliser davantage sur la qualité de la réglementation et la transformation digitale. Son cadre se compose de plusieurs niveaux mais "il manque de cohérence, parce que le concept de simplification administrative n’a pas été assez développé et transposé en objectifs étayés et coordonnés, pouvant faire l’objet d’un suivi. Le niveau d’ambition, exprimé en objectifs quantitatifs de réduction des charges administratives, manque aussi de cohérence et d’assise", pointe ainsi la Cour des comptes.

L’Agence pour la simplification administrative, elle, a été investie d’un rôle central dans le pilotage de la politique de simplification administrative. Néanmoins, "l’absence de cadre politique et de niveau d’ambition cohérents ainsi que l’insuffisance du soutien réglementaire et politique à son égard expliquent, en grande partie, que l’Agence manque d’une réelle capacité d’action pour soutenir, surveiller et coordonner la simplification administrative en tant que politique horizontale", poursuit la Cour.

Cette dernière évoque ainsi la "pertinence stratégique très limitée" des instruments de mesure et de calcul des charges administratives ou encore le manque d’adéquation entre le soutien offert par l’agence et la demande des SPF en matière d’assistance et d’échange de connaissances.

Quant aux plans d’action fédéraux de simplification, s’ils ont évolué au fil du temps en ce qui concerne le nombre et la portée des projets, "ils n’ont pas été soumis à une évaluation systématique", regrette encore la Cour.

Dans son collimateur : le quatrième plan d’action fédéral 2015-2019 dont la justification des 10 lignes de force n’est pas transparente tandis que leur degré de réalisation "reste limité". "Certaines actions n’ont pas encore été entamées et d’autres sont mises en œuvre à un rythme lent. Cette situation s’explique notamment par l’absence de décisions politiques sur des propositions de l’administration, le manque de moyens attribués ou leur attribution tardive, des responsabilités dispersées entre de trop nombreux acteurs et une adhésion trop restreinte pour rendre les actions contraignantes", analyse-t-elle.

Dans sa réponse aux recommandations formulées par la Cour, le ministre De Backer a confirmé qu’une politique réglementaire à part entière fait encore défaut et que la collaboration entre l’Agence et les SPF est améliorable, tout comme celle entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Il est également favorable à des projets concrets de simplification plutôt qu’à un objectif quantitatif de réduction des charges administratives. Il estime en outre souhaitable que le prochain plan d’action fédéral de simplification administrative 2020-2024 soit établi par un groupe de pilotage fédéral, au sein duquel SPF et institutions publiques de sécurité sociale sont représentés, a enfin assuré la Cour.