Siegfried Bracke (N-VA): "Le langage de guerre de la N-VA, ce langage martial, doit cesser"

Siegfried Bracke (N-VA), l'ex-président de la Chambre, l'a annoncé ce vendredi : il quitte la politique. Mais ce dimanche matin, l'ancien journaliste de la VRT passé en politique s'est exprimé un peu plus longuement sur ce départ. Sur le plateau de la chaîne publique flamande, Siegfried Bracke a notamment épinglé la violence des propos de certains élus N-VA

La première raison du départ de Siegfried Bracke, ce sont ses mauvais résultats électoraux. Lorsqu'il quitte la VRT en 2010 pour rejoindre les rangs de la N-VA, ce journaliste politique vedette obtient plus 100.000 voix. Neuf ans plus tard, avec 13.000 voix, il n'est pas réélu. Mais au delà de ce score personnel, Siegfried Bracke regrette aussi une certaine façon de faire de la politique. Et il vise notamment son propre parti. "Il faut par exemple faire attention à ce qu'on dit. Je l'ai déjà dit: le langage de guerre de la N-VA, ce langage martial, doit cesser. Il faut être poli, amical, cordial", a-t-il déclaré.

Cette manière de faire de la politique est une des raisons qui ont fait progresser le Vlaams Belang, estime Siegfried Bracke. Celui-ci se dit favorable à une rupture du cordon sanitaire. "Je comprends le cordon et il a du sens. Mais il faut le faire sauter. c'est un concept d'un autre temps. Il faut leur parler."

En revanche, l'ancien président de la Chambre estime que son parti ne pourra pas gouverner avec le Vlaams Belang en raison des différences idéologiques trop importantes avec la N-VA. Tout comme il n'est pas possible pour la N-VA de gouverner avec le PS, précise-t-il.

